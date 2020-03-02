Menu
Gde logika? (2015), season 6

Gde logika? season 6 poster
Где логика? 16+
Title Сезон 6
Season premiere 2 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 36
Runtime 27 hours 0 minute
"Gde logika?" season 6 description

В 6 сезоне шоу «Где логика?» в логических поединках схлестнулись Екатерина Моргунова, Анатолий Вассерман, Анфиса Черных, Тамби Масаев, Зоя Яровицына, Яна Кошкина, Стас Старовойтов и многие другие. Ольга Бузова во второй раз приняла участие в проекте, на этот раз она выступила в паре с комиком Тимуром Батрутдиновым. В одном из выпусков участники должны были установить связь между фотографией российского флага, а также снимками мужчины с фотоаппаратом и монахини. Правильным ответом стала цитата из популярного советского фильма. Также в финал включены этапы под названиями «Чушь собачья» и «Чего-то не хватает». 

TV Show rating

4.2
Rate 12 votes
"Gde logika?" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Выпуск 152. Чехов и Кукота vs Половинкин и Скороход
Season 6 Episode 1
2 March 2020
Выпуск 153. Джанабаева и Меладзе vs Бузова и Гудков
Season 6 Episode 2
9 March 2020
Выпуск 154. Кобиляк и Дружинина vs Jah Khalib и Чумаков
Season 6 Episode 3
16 March 2020
Выпуск 155. Drama Kings vs "Жуки"
Season 6 Episode 4
23 March 2020
Выпуск 156. Александрова и Судзиловская vs Лисовец и Клявер
Season 6 Episode 5
30 March 2020
Выпуск 157. Вассерман и Базанов vs Старовойтов и Попов
Season 6 Episode 6
13 April 2020
Выпуск 158. Кока и Ковальчук vs Яглыч и Соколовский
Season 6 Episode 7
20 April 2020
Выпуск 159. Дибцева и Чехова vs Дорохов и Стогниенко
Season 6 Episode 8
27 April 2020
Выпуск 160. Дитковските и Ильяшенко vs Гараев и Губерниев
Season 6 Episode 9
11 May 2020
Выпуск 161. Ромазанов и Цыганов vs Белорусских и Kaufman
Season 6 Episode 10
18 May 2020
Выпуск 162. Савичева и Краймбрери vs Масленников и Соболев
Season 6 Episode 11
25 May 2020
Выпуск 163. Темникова и Хлынина vs Криворотов и Ивлев
Season 6 Episode 12
1 June 2020
Выпуск 164. Тарзан и Королёва vs Тодоренко и Топалов
Season 6 Episode 13
31 August 2020
Выпуск 165. Галыгин и DJ Smash vs Старшенбаум и Бербер
Season 6 Episode 14
7 September 2020
Выпуск 166. Гущина и Карпенко vs Дубцова и Цой
Season 6 Episode 15
14 September 2020
Выпуск 167. Ханна и Караулова vs Родригез и Маласаев
Season 6 Episode 16
21 September 2020
Выпуск 168. Глюкоза и Топурия vs Мезенцев и Амарян
Season 6 Episode 17
28 September 2020
Выпуск 169. Картункова и Тукан vs Бебуришвили и Панайотов
Season 6 Episode 18
5 October 2020
Выпуск 170. Artik&Asti vs Валерия и Пригожин
Season 6 Episode 19
12 October 2020
Выпуск 171. Ангарская и Кравченко vs Гайдулян и Трубинер
Season 6 Episode 20
19 October 2020
Выпуск 172. Варнава и Муцениеце vs Сычев и Комаров
Season 6 Episode 21
26 October 2020
Выпуск 173. ST и Хамиль vs Шелков и Аверин
Season 6 Episode 22
2 November 2020
Выпуск 174. Байцаев и Гореликов vs Седокова и Хилькевич
Season 6 Episode 23
9 November 2020
Выпуск 175. Лагашкин и Стулова vs Топольницкая и Чехов
Season 6 Episode 24
16 November 2020
Выпуск 176. Drama Kings vs Иванушки International
Season 6 Episode 25
23 November 2020
Выпуск 177. Щербаков и Сабуров vs Шастун и Попов
Season 6 Episode 26
30 November 2020
Выпуск 178. Минин и Родной vs Воробьев и Попов
Season 6 Episode 27
7 December 2020
Выпуск 179. Рубцова и Уколова vs Бурковский и Каргинов
Season 6 Episode 28
14 December 2020
Выпуск 180. Прусикин и Харламов vs Билан и Пелагея (Новогодний выпуск)
Season 6 Episode 29
31 December 2020
Выпуск 181. Шепелев и Дорохов vs Щетков и Позов
Season 6 Episode 30
11 January 2021
Выпуск 182. Дергачев и Пташенчук vs Кока и Iowa
Season 6 Episode 31
18 January 2021
Выпуск 183. Манижа и Моргунова vs Матуа и Соболев
Season 6 Episode 32
25 January 2021
Выпуск 184. Дробыш и Наргиз vs Рассомахин и Ковальчук
Season 6 Episode 33
1 February 2021
Выпуск 185. Одинцова и Кросс vs Климушкин и Кортуков
Season 6 Episode 34
8 February 2021
Выпуск 186. Марвин и Каграманов vs Котова-Дерябина и Шкирандо
Season 6 Episode 35
15 February 2021
Выпуск 187. Братья Запашные vs Дайнеко и Ткачук
Season 6 Episode 36
1 March 2021
TV series release schedule
