В 6 сезоне шоу «Где логика?» в логических поединках схлестнулись Екатерина Моргунова, Анатолий Вассерман, Анфиса Черных, Тамби Масаев, Зоя Яровицына, Яна Кошкина, Стас Старовойтов и многие другие. Ольга Бузова во второй раз приняла участие в проекте, на этот раз она выступила в паре с комиком Тимуром Батрутдиновым. В одном из выпусков участники должны были установить связь между фотографией российского флага, а также снимками мужчины с фотоаппаратом и монахини. Правильным ответом стала цитата из популярного советского фильма. Также в финал включены этапы под названиями «Чушь собачья» и «Чего-то не хватает».