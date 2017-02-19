В 3 сезоне шоу «Где логика?» Азамат Мусагалиев продолжает проверять логические способности участников. Участниками на этот раз стали фронтмен поп-группы «Руки вверх» Сергей Жуков, известная исполнительница Елка, культовые комики Comedy Club Александр Незлобин и Тимур Родригез. В одной из серий на основе представленных вещей — пива «Нева», пачки с сигаретами, проходки от канала «Матч-ТВ», книги Александра Пушкина, плаката с Викторией Бекхэм — игроки «вычислили» солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова. А в раунде «Киноребусы» на основе трех изображений они попытались определить название кинокартины или мультика.