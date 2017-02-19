Menu
Gde logika? (2015), season 3

Где логика? 16+
Title Сезон 3
Season premiere 19 February 2017
Production year 2017
Number of episodes 40
Runtime 30 hours 0 minute
"Gde logika?" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Где логика?» Азамат Мусагалиев продолжает проверять логические способности участников. Участниками на этот раз стали фронтмен поп-группы «Руки вверх» Сергей Жуков, известная исполнительница Елка, культовые комики Comedy Club Александр Незлобин и Тимур Родригез. В одной из серий на основе представленных вещей — пива «Нева», пачки с сигаретами, проходки от канала «Матч-ТВ», книги Александра Пушкина, плаката с Викторией Бекхэм — игроки «вычислили» солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова. А в раунде «Киноребусы» на основе трех изображений они попытались определить название кинокартины или мультика.

Выпуск 34. Однажды в России vs Джокер и Кокорина
Season 3 Episode 1
19 February 2017
Выпуск 35. Импровизация vs Танцы
Season 3 Episode 2
26 February 2017
Выпуск 36. Кириленко и Лопатова vs Ревва и Лобода
Season 3 Episode 3
5 March 2017
Выпуск 37. Мартиросяны vs Звери
Season 3 Episode 4
12 March 2017
Выпуск 38. MBAND vs Comedy Woman
Season 3 Episode 5
19 March 2017
Выпуск 39. Моты vs Горелики
Season 3 Episode 6
26 March 2017
Выпуск 40. Бузова и Бородина vs ХБ
Season 3 Episode 7
2 April 2017
Выпуск 41. Открытый микрофон vs Однажды в России
Season 3 Episode 8
9 April 2017
Выпуск 42. Галыгины vs Райдосы
Season 3 Episode 9
16 April 2017
Выпуск 43. Дайджест #1
Season 3 Episode 10
23 April 2017
Выпуск 44. Импровизация vs Чемпионы
Season 3 Episode 11
7 May 2017
Выпуск 45. Однажды в России vs Универ
Season 3 Episode 12
14 May 2017
Выпуск 46. Natan vs Кещяны
Season 3 Episode 13
21 May 2017
Выпуск 47. Универ vs Stand Up
Season 3 Episode 14
28 May 2017
Выпуск 48. Запашные vs Самбурская и Миногарова
Season 3 Episode 15
4 June 2017
Выпуск 49. Незлобин и Ёлка vs Родригез и Рудник
Season 3 Episode 16
20 August 2017
Выпуск 50. Stand Up vs Руки Вверх
Season 3 Episode 17
27 August 2017
Выпуск 51. Чехов и Кукота vs Виа Гра
Season 3 Episode 18
3 September 2017
Выпуск 52. Сабуров и Комаров vs Artik & Asti
Season 3 Episode 19
10 September 2017
Выпуск 53. Дайджест #2
Season 3 Episode 20
17 September 2017
Выпуск 54. Студия СОЮЗ vs Брежнева и T-Killah
Season 3 Episode 21
24 September 2017
Выпуск 55. L'One vs Каста
Season 3 Episode 22
1 October 2017
Выпуск 56. Реальные девчонки vs Comedy Club
Season 3 Episode 23
8 October 2017
Выпуск 57. Панайотов и Сысоева vs СашаТаня
Season 3 Episode 24
15 October 2017
Выпуск 58. Comedy Club vs Black Star
Season 3 Episode 25
22 October 2017
Выпуск 59. Quest Pistols Shows vs Comedy Woman
Season 3 Episode 26
25 October 2017
Выпуск 60. Иванов, Смирнов, Соболев vs Кризис жанра
Season 3 Episode 27
1 November 2017
Выпуск 61. Black Star vs Остров
Season 3 Episode 28
8 November 2017
Выпуск 62. Галич и Миногарова vs Сёстры Зайцевы
Season 3 Episode 29
15 November 2017
Выпуск 63. Comedy Woman vs Каста
Season 3 Episode 30
20 November 2017
Выпуск 64. Хилькевич и Соколовский vs Муратов и Гараев
Season 3 Episode 31
27 November 2017
Выпуск 65. Попов и Матвиенко vs Ивлеева и Джиган
Season 3 Episode 32
4 December 2017
Выпуск 66. MBAND vs Comedy Radio
Season 3 Episode 33
11 December 2017
Выпуск 67. Серебро vs Танцы
Season 3 Episode 34
18 December 2017
Выпуск 68. Jah Khalib и Кравц VS Галыгин и Рудова
Season 3 Episode 35
25 December 2017
Выпуск 69. Слепаков и Мартиросян vs Бузова и Бородина (НГ)
Season 3 Episode 36
31 December 2017
Выпуск 70. Ревва и Галустян vs Караулова и ST
Season 3 Episode 37
29 January 2018
Выпуск 71. Беляевы vs Старовойтов и Новикова
Season 3 Episode 38
5 February 2018
Выпуск 72. Дайджест #3
Season 3 Episode 39
12 February 2018
Выпуск 82. Дайджест #4
Season 3 Episode 40
23 April 2018
