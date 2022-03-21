В 8 сезоне шоу «Где логика?» интеллектуальные батлы под руководством бессменного ведущего Азамата Мусагалиева продолжаются. Каждый выпуск состоит из нескольких мини-игр, по итогам которых определяется победитель. Игроки, поделенные на две команды по гендерному признаку, участвуют в раундах «Найди общее», «Два в одном», «Бой с тенью», «Четвертый элемент», которые позволяют проверить, как работает их логическое мышление. Если игроки дают неверный ответ, то ход переходит к противникам. За выигранный раунд команда получает балл. В проекте приняли участие Арсений Попов, Валентина Рубцова, Денис Косяков, Клава Кока и другие.