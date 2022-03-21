Menu
Russian
Title Сезон 8
Season premiere 21 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
В 8 сезоне шоу «Где логика?» интеллектуальные батлы под руководством бессменного ведущего Азамата Мусагалиева продолжаются. Каждый выпуск состоит из нескольких мини-игр, по итогам которых определяется победитель. Игроки, поделенные на две команды по гендерному признаку, участвуют в раундах «Найди общее», «Два в одном», «Бой с тенью», «Четвертый элемент», которые позволяют проверить, как работает их логическое мышление. Если игроки дают неверный ответ, то ход переходит к противникам. За выигранный раунд команда получает балл. В проекте приняли участие Арсений Попов, Валентина Рубцова, Денис Косяков, Клава Кока и другие.

4.2
Rate 12 votes
4.4 IMDb

Выпуск 223. Муратова и Юсупова vs Пьеха и Дубровин
Season 8 Episode 1
21 March 2022
Выпуск 224. Студилина и Ермолаева vs Курцын и Дергачев
Season 8 Episode 2
10 June 2022
Выпуск 225. Artik&Asti vs Лорак и Качер
Season 8 Episode 3
17 June 2022
Выпуск 226. Логинов и Гараев vs Шкирандо и Муцениеце
Season 8 Episode 4
24 June 2022
Выпуск 227. Савичева и Баранова vs Матуа и Сорокин
Season 8 Episode 5
1 July 2022
Выпуск 228. Dabro vs Родина и Приходько
Season 8 Episode 6
8 July 2022
Выпуск 229. Миногарова и Рудова vs Корешков и Бурковский
Season 8 Episode 7
15 July 2022
Выпуск 230. Мартыненко/Захарова vs Фомин/Малафеев
Season 8 Episode 8
12 February 2023
Выпуск 231. Валюшкина и Полянская vs Natan и Пташенчук
Season 8 Episode 9
19 February 2023
Выпуск 232. Uma2rman vs Баранова и Складчикова
Season 8 Episode 10
26 February 2023
