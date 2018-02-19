В 4 сезоне шоу «Где логика?» зрители увидели обновленную съемочную площадку с установленными пятью вертикальными плазмами, благодаря которым звездные гости могут погрузиться в логическую реальность. Также создатели проекта добавили несколько новых испытаний. В раунде «Назови меня» по анимированным изображениям гости должны угадать кинокартину. А на этапе «Бой с тенью» гостям предстояло определить популярную персону по черному силуэту на снимке. Властитель логики Азамат Мусагалиев испытал на прочность четверых уроженцев Сибири: Юлию Савичеву, Олега Майами, Арсения Попова и Янину Студилину.