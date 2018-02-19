Menu
Gde logika? (2015), season 4

Gde logika? season 4 poster
Gde logika? Season 4

Где логика? 16+
Title Сезон 4
Season premiere 19 February 2018
Production year 2018
Number of episodes 39
Runtime 29 hours 15 minutes
"Gde logika?" season 4 description

В 4 сезоне шоу «Где логика?» зрители увидели обновленную съемочную площадку с установленными пятью вертикальными плазмами, благодаря которым звездные гости могут погрузиться в логическую реальность. Также создатели проекта добавили несколько новых испытаний. В раунде «Назови меня» по анимированным изображениям гости должны угадать кинокартину. А на этапе «Бой с тенью» гостям предстояло определить популярную персону по черному силуэту на снимке. Властитель логики Азамат Мусагалиев испытал на прочность четверых уроженцев Сибири: Юлию Савичеву, Олега Майами, Арсения Попова и Янину Студилину.

TV Show rating

4.2
Rate 12 votes
"Gde logika?" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Выпуск 73. Омск vs Екатеринбург
Season 4 Episode 1
19 February 2018
Выпуск 74. Москва vs Воронеж
Season 4 Episode 2
26 February 2018
Выпуск 75. Питер vs Томск
Season 4 Episode 3
5 March 2018
Выпуск 76. Питер vs Алматы
Season 4 Episode 4
12 March 2018
Выпуск 77. Белгород vs Екатеринбург
Season 4 Episode 5
19 March 2018
Выпуск 78. Красноярск vs Пенза
Season 4 Episode 6
26 March 2018
Выпуск 79. Москва vs Пермь
Season 4 Episode 7
2 April 2018
Выпуск 80. Питер vs Челябинск
Season 4 Episode 8
9 April 2018
Выпуск 81. Пермь vs Москва
Season 4 Episode 9
16 April 2018
Выпуск 83. Москва vs Новый Уренгой
Season 4 Episode 10
7 May 2018
Выпуск 84. Питер vs Москва
Season 4 Episode 11
14 May 2018
Выпуск 85. Киев vs Минск
Season 4 Episode 12
21 May 2018
Выпуск 86. Comedy Club vs Телезрители
Season 4 Episode 13
28 May 2018
Выпуск 87. Владикавказ vs Ставрополь
Season 4 Episode 14
4 June 2018
Выпуск 88. Питер vs Москва
Season 4 Episode 15
18 June 2018
Выпуск 89. Дайджест #5
Season 4 Episode 16
25 June 2018
Выпуск 90. Питер vs Красноярск
Season 4 Episode 17
20 August 2018
Выпуск 91. Одесса vs Сухум
Season 4 Episode 18
27 August 2018
Выпуск 92. Тюмень vs Томск
Season 4 Episode 19
3 September 2018
Выпуск 93. Дайджест #6
Season 4 Episode 20
10 September 2018
Выпуск 94. Иванов и Муратаев vs Кошелева и НАZIМА
Season 4 Episode 21
17 September 2018
Выпуск 100. Terry и Скруджи vs Еприкян и Варнава
Season 4 Episode 22
24 September 2018
Выпуск 95. Шарипов и Щетков vs Баранова и Гущина
Season 4 Episode 23
1 October 2018
Выпуск 96. Седокова и Галич vs Лазарев и Шастун
Season 4 Episode 24
8 October 2018
Выпуск 97. Карпенко и Рудник vs Рудова и Сысоева
Season 4 Episode 25
15 October 2018
Выпуск 98. Кузнецов и Ярушин vs Ахмедова и Чеснокова
Season 4 Episode 26
22 October 2018
Выпуск 99. Feduk и Кравц vs Соколова и Паршута
Season 4 Episode 27
29 October 2018
Выпуск 101. Витя АК и Селиванов vs Алексеева и Суркова
Season 4 Episode 28
12 November 2018
Выпуск 102. Мягкова и Новикова vs Позов и DanyMuse
Season 4 Episode 29
19 November 2018
Выпуск 103. Сабуров и Каргинов vs Дакота и Мыскина
Season 4 Episode 30
26 November 2018
Выпуск 104. Мухаметов и Масленников vs Ревенко и Манижа
Season 4 Episode 31
3 December 2018
Выпуск 105. Дом-2 vs NRJ
Season 4 Episode 32
10 December 2018
Выпуск 106. Кузнецова и Картункова vs Сафронов и Шепс
Season 4 Episode 33
17 December 2018
Выпуск 107. Пашков и Тагиев vs Кошкина и Ахметзянова
Season 4 Episode 34
24 December 2018
Выпуск 108. Новогодний
Season 4 Episode 35
31 December 2018
Выпуск 109. Монова и Кретова vs Цой и Киоссе
Season 4 Episode 36
4 February 2019
Выпуск 110. Муцениеце и Айза vs Natan и Марвин
Season 4 Episode 37
11 February 2019
Выпуск 111. Хоменко и Бабъяк vs Визбор и Овдеенко
Season 4 Episode 38
18 February 2019
Выпуск 121. Дайджест #7
Season 4 Episode 39
6 May 2019
