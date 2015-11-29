Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Gde logika? (2015), season 1

Gde logika? season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Gde logika? Seasons Season 1
Где логика? 16+
Title Сезон 1
Season premiere 29 November 2015
Production year 2015
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Gde logika?" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Где логика?» зрителей ожидают комичные импровизации, абсурдные выводы и быстрые ответы, которые позволят увидеть известных личностей с неожиданной стороны и расширить кругозор. Шоу состоит из нескольких раундов. Например, этап «Найди общее» заключается в следующем: на экране участники видят несколько изображений. Задача игроков — отыскать, что связывает картинки. Звезды, выдвигая версии, рассуждают и поясняют, что натолкнуло их на ту или иную мысль. В проекте приняли участие ведущая Ольга Бузова и спортсмен Дмитрий Тарасов, звезда Comedy Woman Екатерина Варнава и танцор Константин Мякиньков и многие другие.

TV Show rating

4.2
Rate 12 votes
4.4 IMDb

"Gde logika?" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Выпуск 01. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов vs Екатерина Варнава и Константин Мякиньков
Season 1 Episode 1
29 November 2015
Выпуск 02. Васильев и Снаткина vs Ярушины
Season 1 Episode 2
6 December 2015
Выпуск 03. Хилькевич vs Гордеевы
Season 1 Episode 3
13 December 2015
Выпуск 04. Шелягин и Самбурская vs Карибидисы
Season 1 Episode 4
20 December 2015
Выпуск 05. Кещяны vs Шаракоис и Пермякова
Season 1 Episode 5
27 December 2015
Выпуск 06. Решетникова и Мигель vs Воля и Утяшева (НГ)
Season 1 Episode 6
31 December 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more