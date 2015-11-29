В 1 сезоне шоу «Где логика?» зрителей ожидают комичные импровизации, абсурдные выводы и быстрые ответы, которые позволят увидеть известных личностей с неожиданной стороны и расширить кругозор. Шоу состоит из нескольких раундов. Например, этап «Найди общее» заключается в следующем: на экране участники видят несколько изображений. Задача игроков — отыскать, что связывает картинки. Звезды, выдвигая версии, рассуждают и поясняют, что натолкнуло их на ту или иную мысль. В проекте приняли участие ведущая Ольга Бузова и спортсмен Дмитрий Тарасов, звезда Comedy Woman Екатерина Варнава и танцор Константин Мякиньков и многие другие.