В 7 сезоне шоу «Где логика?» в каждом выпуске в соревновании принимают участие две команды, которые состоят обычно из пары участников. Они поделены по половому признаку: двое мужчин и две женщины, но порой бывают исключения. Команда, которая первой нажимает на красную кнопку, первой отвечает на вопрос. Если они ошибаются, ход переходит к соперникам, которые могут назвать правильный ответ и заработать баллы. Игра состоит из нескольких этапов: «Найди общее», «Секретные материалы», «Добей мудреца», «Потерянное звено» и других. В новом сезоне принимали участие Тимур Родригез, Агата Муцениеце, Анна Седокова, Максим Лагашкин и другие.