Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Gde logika? (2015), season 7

Gde logika? season 7 poster
Kinoafisha TV Shows Gde logika? Seasons Season 7
Где логика? 16+
Title Сезон 7
Season premiere 15 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 36
Runtime 27 hours 0 minute
"Gde logika?" season 7 description

В 7 сезоне шоу «Где логика?» в каждом выпуске в соревновании принимают участие две команды, которые состоят обычно из пары участников. Они поделены по половому признаку: двое мужчин и две женщины, но порой бывают исключения. Команда, которая первой нажимает на красную кнопку, первой отвечает на вопрос. Если они ошибаются, ход переходит к соперникам, которые могут назвать правильный ответ и заработать баллы. Игра состоит из нескольких этапов: «Найди общее», «Секретные материалы», «Добей мудреца», «Потерянное звено» и других. В новом сезоне принимали участие Тимур Родригез, Агата Муцениеце, Анна Седокова, Максим Лагашкин и другие.

TV Show rating

4.2
Rate 12 votes
4.4 IMDb

"Gde logika?" season 7 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Выпуск 188. Гайдулян и Кещян vs Ермолаева и Астапова
Season 7 Episode 1
15 March 2021
Выпуск 189. Мягкова и Косяков vs Нюша и Карцев
Season 7 Episode 2
22 March 2021
Выпуск 190. Тукан и Полянская vs Чепурченко и Комаров
Season 7 Episode 3
29 March 2021
Выпуск 191. Мазунина и Миримская vs Feduk и Kyivstoner
Season 7 Episode 4
5 April 2021
Выпуск 192. Бородина и Хилькевич vs Шура и Фомин
Season 7 Episode 5
12 April 2021
Выпуск 193. Складчикова и Студилина vs Мартынов и Тарбаев
Season 7 Episode 6
19 April 2021
Выпуск 194. Родригез и Niletto vs Адушкина и Гаврилина
Season 7 Episode 7
26 April 2021
Выпуск 195. Киселёв и Белянин vs Сысоева и Суркова
Season 7 Episode 8
17 May 2021
Выпуск 196. Башкатов и Усович vs Алексеева и Воеводина
Season 7 Episode 9
24 May 2021
Выпуск 197. Трофимов и Буланова vs Чебатков и Яровицына
Season 7 Episode 10
31 May 2021
Выпуск 198. Музыченко и Джарахов vs Моргунова и Кошкина
Season 7 Episode 11
30 August 2021
Выпуск 199. L'one и Мезенцев vs Ковальчук и Ильяшенко
Season 7 Episode 12
6 September 2021
Выпуск 200. Dava и Косяков vs Волевачёв и Андриенко
Season 7 Episode 13
13 September 2021
Выпуск 201. Коваль и Чума Вечеринка vs ST и Чумаков
Season 7 Episode 14
20 September 2021
Выпуск 202. Шумакова и Маякин vs Утяшева и Мигель
Season 7 Episode 15
27 September 2021
Выпуск 203. Шелест и Комолов vs Хлынина и Гореликов
Season 7 Episode 16
4 October 2021
Выпуск 204. Савичева и Зара vs Сычев и Ознобихин
Season 7 Episode 17
11 October 2021
Выпуск 205. Женский Стендап vs Камызяки
Season 7 Episode 18
18 October 2021
Выпуск 206. Половинкин и Бутусов vs Стогниенко и Брагин
Season 7 Episode 19
25 October 2021
Выпуск 207. Дубцова и Караулова vs Масленников и Natan
Season 7 Episode 20
1 November 2021
Выпуск 208. Милохин и Бабич vs Гараев и Муратов
Season 7 Episode 21
8 November 2021
Выпуск 209. Седокова и Катина vs Якушев и Минин
Season 7 Episode 22
15 November 2021
Выпуск 210. Покров и Ханна vs Хохлов и Бурдашев
Season 7 Episode 23
22 November 2021
Выпуск 211. Ивакова и Паршута vs Соколовский и Лагашкин
Season 7 Episode 24
29 November 2021
Выпуск 212. Кравец и Волочкова vs Воронин и Абрамов
Season 7 Episode 25
6 December 2021
Выпуск 213. Тодоренко и Серябкина vs Нагорный и Галыгин
Season 7 Episode 26
13 December 2021
Выпуск 214. Старшенбаум и Шкирандо vs Макаров и Кашоков
Season 7 Episode 27
20 December 2021
Выпуск 215. Шепелев и Пылаева vs Моргунова и Байцаев
Season 7 Episode 28
27 December 2021
Выпуск 216. Мягкова и Яровицина vs Щербаков и Старовойтов (Новогодний выпуск)
Season 7 Episode 29
31 December 2021
Выпуск 217. Алексей Смирнов и Анатолий Цой vs Варвара Щербакова и Анастасия Смирнова
Season 7 Episode 30
24 January 2022
Выпуск 218. Лена Темникова и Валя Карнавал vs Виктор Комаров и Данияр Джумадилов
Season 7 Episode 31
31 January 2022
Выпуск 219. Айза и Вики Одинцова vs Родион Газманов и Дмитрий Евтушенко
Season 7 Episode 32
7 February 2022
Выпуск 220. Соня Таюрская и Глюкоза vs Александр Панайотов и Роман Каграманов
Season 7 Episode 33
14 February 2022
Выпуск 221. Карина Кросс и Анфиса Чехова vs Гурам Амарян и Александр Мартынов
Season 7 Episode 34
28 February 2022
Выпуск 222. Наталья Бардо и Валентина Рубцова vs Антон Иванов и Стас Ярушин
Season 7 Episode 35
14 March 2022
Выпуск 223. Саша Муратова и Сауле Юсупова vs Стас Пьеха и Вадим Дубровин
Season 7 Episode 36
21 March 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more