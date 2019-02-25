В 5 сезоне шоу «Где логика?» звездные гости вместе с ведущим Азаматом Мусагалиевым демонстрировали свое логическое мышление и пытались выявить, чем мужская логика отличается от женской. Участники угадывали, что общего между фотографией смеющегося ребенка, снимком лося и картинкой с воздушными шарами. А картина античной скульптуры, химической формулы и сеанса спиритизма привели участников к известному советскому фильму. В новом сезоне приняли участие Ольга Медынич, Александр Ревва, Марина Александрова, Наталья Чистякова-Ионова, более известная как певица Глюкоза, и многие другие.