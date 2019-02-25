Menu
Gde logika? (2015), season 5

Где логика? 16+
Title Сезон 5
Season premiere 25 February 2019
Production year 2019
Number of episodes 38
Runtime 28 hours 30 minutes
"Gde logika?" season 5 description

В 5 сезоне шоу «Где логика?» звездные гости вместе с ведущим Азаматом Мусагалиевым демонстрировали свое логическое мышление и пытались выявить, чем мужская логика отличается от женской. Участники угадывали, что общего между фотографией смеющегося ребенка, снимком лося и картинкой с воздушными шарами. А картина античной скульптуры, химической формулы и сеанса спиритизма привели участников к известному советскому фильму. В новом сезоне приняли участие Ольга Медынич, Александр Ревва, Марина Александрова, Наталья Чистякова-Ионова, более известная как певица Глюкоза, и многие другие.

TV Show rating

4.2
Rate 12 votes
4.3 IMDb
"Gde logika?" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Выпуск 112. Хаит и Ларин vs Олеринская и Шумакова
Season 5 Episode 1
25 February 2019
Выпуск 113. Александрова и Медынич vs Комаров и Усович
Season 5 Episode 2
4 March 2019
Выпуск 114. Шкирандо и Карпова vs ST и CYGO
Season 5 Episode 3
11 March 2019
Выпуск 115. Слава и Глюкоза vs Мот и Ревва
Season 5 Episode 4
18 March 2019
Выпуск 116. Кока и Maruv vs Natan и Маликов
Season 5 Episode 5
1 April 2019
Выпуск 117. Мазунина и Шекунова vs Кулик и Нечаев
Season 5 Episode 6
8 April 2019
Выпуск 118. Серябкина и Караулова vs Лагашкин и Соболев
Season 5 Episode 7
15 April 2019
Выпуск 119. Полячихина и Студилина vs Летучий и Уливанов
Season 5 Episode 8
22 April 2019
Выпуск 120. Пермякова и Камынина vs Позов и Шастун
Season 5 Episode 9
29 April 2019
Выпуск 122. Дайнеко и Ая vs Беляев и Лисовец
Season 5 Episode 10
13 May 2019
Выпуск 123. Каширина и Рудова vs Гудков и Верещагин
Season 5 Episode 11
20 May 2019
Выпуск 124. Топольницкая и Дибцева vs Гореликов и Шелков
Season 5 Episode 12
27 May 2019
Выпуск 129. Дайджест #9
Season 5 Episode 13
1 July 2019
Выпуск 125. Ткачук и Иванчикова vs Иванов и Смирнов
Season 5 Episode 15
3 June 2019
Выпуск 126. Кравец и Рубцова vs HammAli и Navai
Season 5 Episode 16
10 June 2019
Выпуск 127. Мягкова и Яровицина vs Панайотов и Терновой
Season 5 Episode 17
17 June 2019
Выпуск 130. Ёлка и Миногарова vs Белый и Мацаберидзе
Season 5 Episode 18
26 August 2019
Выпуск 131. Хилькевич и Нюша vs Мартынов и Мезенцев
Season 5 Episode 19
9 September 2019
Выпуск 132. Ханна и Ковальчук vs Минин и Маласаев
Season 5 Episode 20
16 September 2019
Выпуск 133. Цуканова-Котт и Ильяшенко vs Матвиенко и Попов
Season 5 Episode 21
23 September 2019
Выпуск 134. Ро и Одинцова vs Родригез и Матуа
Season 5 Episode 22
30 September 2019
Выпуск 135. Тодоренко и Ивакова vs Гараев и Коковкин
Season 5 Episode 23
7 October 2019
Выпуск 136. Кравченко и Седокова vs DJ Smash и T-killah
Season 5 Episode 24
14 October 2019
Выпуск 137. Скороход и Карибидис vs Сысоева и Галич
Season 5 Episode 25
21 October 2019
Выпуск 138. Дайджест #10
Season 5 Episode 26
28 October 2019
Выпуск 139. Каштанова и Хлынина vs Иванов и Смирнов
Season 5 Episode 27
4 November 2019
Выпуск 140. Кравец и Морозова vs Баста и Киевстонер
Season 5 Episode 28
11 November 2019
Выпуск 141. Девушки "Stand Up" vs "Жуки"
Season 5 Episode 29
18 November 2019
Выпуск 142. Решетникова и Пылаева vs Ягудин и Бурковский
Season 5 Episode 30
25 November 2019
Выпуск 143. Дедищев и Детков vs Кулик и Соболев
Season 5 Episode 31
2 December 2019
Выпуск 144. Чаруша и Устинова vs Гавр и Хрусталев
Season 5 Episode 32
9 December 2019
Выпуск 145. Абрамов и Щербаков vs Франц и Алексеева
Season 5 Episode 33
16 December 2019
Выпуск 146. Семенович и Подольская vs Цаллаев и Шипенко
Season 5 Episode 34
23 December 2019
Выпуск 147. Позов и Шастун vs Попов и Матвиенко
Season 5 Episode 35
29 December 2019
Выпуск 148. Батрутдинов и Мигель vs Гудков и Лазарев (НГ)
Season 5 Episode 36
31 December 2019
Выпуск 149. Александрова и Черных vs Тамби и Рептилоид
Season 5 Episode 37
3 February 2020
Выпуск 150. Яровицына и Джабраилова vs Матч ТВ
Season 5 Episode 38
10 February 2020
Выпуск 151. Кошкина и Моргунова vs Цой и Пиндюра
Season 5 Episode 39
17 February 2020
