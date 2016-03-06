Во 2 сезоне шоу «Где логика?» в качестве ведущего по-прежнему выступает комик Азамат Мусагалиев. Задания направлены на то, чтобы использовать логику участников, а также зрителей, которые наблюдают за действом в студии или по ту сторону экрана. В испытании «Два в одном» представлены портреты известных личностей, которые объединены в одну картинку. Игроки должны угадать этих персон. Очередными участниками проекта стали резиденты Comedy Club Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов, Андрей Аверин и Зураб Матуа, резиденты шоу Comedy Woman Александр Гудков и Мария Кравченко, а также другие медийные персоны.