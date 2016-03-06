Menu
Gde logika? (2015), season 2

Season premiere 6 March 2016
Production year 2016
Number of episodes 27
Runtime 20 hours 15 minutes
"Gde logika?" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Где логика?» в качестве ведущего по-прежнему выступает комик Азамат Мусагалиев. Задания направлены на то, чтобы использовать логику участников, а также зрителей, которые наблюдают за действом в студии или по ту сторону экрана. В испытании «Два в одном» представлены портреты известных личностей, которые объединены в одну картинку. Игроки должны угадать этих персон. Очередными участниками проекта стали резиденты Comedy Club Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов, Андрей Аверин и Зураб Матуа, резиденты шоу Comedy Woman Александр Гудков и Мария Кравченко, а также другие медийные персоны.

4.2
4.4 IMDb

Выпуск 07. Маякины vs ХБ
Season 2 Episode 1
6 March 2016
Выпуск 08. Гудков и Кравченко vs Саркисяны
Season 2 Episode 2
13 March 2016
Выпуск 09. Селиванов и Мазунина vs Белый и Ахмедова
Season 2 Episode 3
20 March 2016
Выпуск 10. Реввы vs Галустяны
Season 2 Episode 4
27 March 2016
Выпуск 11. Ивановы vs Кравец и Водахов
Season 2 Episode 5
3 April 2016
Выпуск 12. Омаров и Бородина vs Юнусовы
Season 2 Episode 6
10 April 2016
Выпуск 13. Бирюкова и Хорошилов vs Смирновы
Season 2 Episode 7
17 April 2016
Выпуск 14. Сафронов и Барткова vs Матуа
Season 2 Episode 8
24 April 2016
Выпуск 15. Крид и Ханна vs Богданов и Бербер
Season 2 Episode 9
15 May 2016
Выпуск 16. Чумаковы vs Чехов и Топольницкая
Season 2 Episode 10
22 May 2016
Выпуск 17. Дружинины vs Тания и Картункова
Season 2 Episode 11
29 May 2016
Выпуск 18. Цаллаевы vs Джиган и Elvira T
Season 2 Episode 12
5 June 2016
Выпуск 19. Илья и Наталья Соболевы vs Ангарская и Бани
Season 2 Episode 13
19 June 2016
Выпуск 20. Влади и Вита vs Косяковы
Season 2 Episode 14
21 August 2016
Выпуск 21. L'One vs Сафроновы
Season 2 Episode 15
28 August 2016
Выпуск 22. Верещагин и Сысоева vs DJ Smash и Серябкина
Season 2 Episode 16
4 September 2016
Выпуск 23. Аверин и Матуа vs Светлаков и Незлобин
Season 2 Episode 17
11 September 2016
Выпуск 24. Чеснокова и Попов vs A-Studio
Season 2 Episode 18
18 September 2016
Выпуск 25. Чемпионы vs Импровизация
Season 2 Episode 19
25 September 2016
Выпуск 26. Орёл и Решка vs Танцы
Season 2 Episode 20
2 October 2016
Выпуск 27. Comedy Woman vs Comedy Radio
Season 2 Episode 21
9 October 2016
Выпуск 28. USB vs Серебро
Season 2 Episode 22
16 October 2016
Выпуск 29. Беляевы vs Гогунские
Season 2 Episode 23
30 October 2016
Выпуск 30. Абрамовы vs Папунаишвили и Глюкоза
Season 2 Episode 24
20 November 2016
Выпуск 31. Романовы vs Рудники
Season 2 Episode 25
4 December 2016
Выпуск 32. СашаТаня vs Родригез и Караулова
Season 2 Episode 26
11 December 2016
Выпуск 33. Еприкян и Гудков vs Мусагалиевы (НГ)
Season 2 Episode 27
29 December 2016
