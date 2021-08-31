В 7 сезоне шоу «Импровизация» участники – Антон Шастун, Арсений Попов, Дима Позов и Сережа Матвиенко – знают только правила игр, но не имеют понятия, на какую тему им предстоит импровизировать. Они узнают это перед выходом на сцену. Главная задача артистов — исполнить миниатюру на заданную тему и при этом пройти через препятствия. В каждом выпуске в студии появляется приглашенная звезда. Известным гостям предлагается придумывать темы для импровизации участников и оценивать результаты. В некоторых играх им даже приходится выходить на сцену самостоятельно, чтобы помочь артистам или, наоборот, создать помехи.