Improvizaciya (2016), season 7

Импровизация 16+
Title Сезон 7
Season premiere 31 August 2021
Production year 2021
Number of episodes 23
Runtime 17 hours 15 minutes
"Improvizaciya" season 7 description

В 7 сезоне шоу «Импровизация» участники – Антон Шастун, Арсений Попов, Дима Позов и Сережа Матвиенко – знают только правила игр, но не имеют понятия, на какую тему им предстоит импровизировать. Они узнают это перед выходом на сцену. Главная задача артистов — исполнить миниатюру на заданную тему и при этом пройти через препятствия. В каждом выпуске в студии появляется приглашенная звезда. Известным гостям предлагается придумывать темы для импровизации участников и оценивать результаты. В некоторых играх им даже приходится выходить на сцену самостоятельно, чтобы помочь артистам или, наоборот, создать помехи.

TV Show rating

7.1
Rate 10 votes

"Improvizaciya" season 7 list of episodes.

Выпуск 181. Денис Дорохов
Season 7 Episode 1
31 August 2021
Выпуск 182. Тимур Родригез
Season 7 Episode 2
7 September 2021
Выпуск 183. Ирина Мягкова
Season 7 Episode 3
14 September 2021
Выпуск 184. Maruv
Season 7 Episode 4
21 September 2021
Выпуск 185. Михаил Галустян
Season 7 Episode 5
5 October 2021
Выпуск 186. Евгений Чебатков
Season 7 Episode 6
12 October 2021
Выпуск 187. Вячеслав Чепурченко и Вадим Дубровин
Season 7 Episode 7
19 October 2021
Выпуск 188. L'One
Season 7 Episode 8
26 October 2021
Выпуск 189. Константин Ивлев
Season 7 Episode 9
9 November 2021
Выпуск 190. Павел Дедищев
Season 7 Episode 10
16 November 2021
Выпуск 191. Марина Кравец
Season 7 Episode 11
23 November 2021
Выпуск 192. Валентина Рубцова
Season 7 Episode 12
30 November 2021
Выпуск 193. Юрий Музыченко
Season 7 Episode 13
14 December 2021
Выпуск 194. Стас Ярушин
Season 7 Episode 14
21 December 2021
Выпуск 195. Ольга Бузова, Анна Хилькевич, Ида Галич, Регина Тодоренко
Season 7 Episode 15
28 December 2021
Выпуск 196. Ляйсан Утяшева
Season 7 Episode 16
25 January 2022
Выпуск 197. HammAli & Navai
Season 7 Episode 17
1 February 2022
Выпуск 198. Анатолий Цой
Season 7 Episode 18
8 February 2022
Выпуск 199. Юлия Барановская
Season 7 Episode 19
15 February 2022
Выпуск 200. Даня Милохин
Season 7 Episode 20
1 March 2022
Выпуск 201. Глюкоза
Season 7 Episode 21
8 March 2022
Выпуск 202. Айдар Гараев и Виктор Щетков
Season 7 Episode 22
15 March 2022
Выпуск 203. Антон Комолов
Season 7 Episode 23
22 March 2022
