Во 2 сезоне шоу «Импровизация» авторы проекта подготовили для публики немало приятных и неожиданных сюрпризов. Теперь звездные гости будут приходить в студию к Павлу Воле не по одному, а вдвоем или втроем. Зато состав команды остался неизменным: Арсений Попов, Дима Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун продолжат удивлять аудиторию. Актеры, выполняя задания ведущего и гостей, охотятся на вампиров на стоянке дальнобойщиков, играют с преступниками в футбол и спасают друг друга от пожара. Одними из первых гостей стали рэпер Влади со своей супругой, исполнительницы Елка и Анна Седокова, актер Михаил Галустян и многие другие.