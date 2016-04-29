Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Improvizaciya (2016), season 2

Improvizaciya season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Improvizaciya Seasons Season 2
Импровизация 16+
Title Сезон 2
Season premiere 29 April 2016
Production year 2016
Number of episodes 29
Runtime 21 hours 45 minutes
"Improvizaciya" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Импровизация» авторы проекта подготовили для публики немало приятных и неожиданных сюрпризов. Теперь звездные гости будут приходить в студию к Павлу Воле не по одному, а вдвоем или втроем. Зато состав команды остался неизменным: Арсений Попов, Дима Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун продолжат удивлять аудиторию. Актеры, выполняя задания ведущего и гостей, охотятся на вампиров на стоянке дальнобойщиков, играют с преступниками в футбол и спасают друг друга от пожара. Одними из первых гостей стали рэпер Влади со своей супругой, исполнительницы Елка и Анна Седокова, актер Михаил Галустян и многие другие.

TV Show rating

7.2
Rate 13 votes

"Improvizaciya" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Выпуск 13. Сати Казанова
Season 2 Episode 1
29 April 2016
Выпуск 14. Дайджест #1
Season 2 Episode 2
13 May 2016
Выпуск 15. Зоя Бербер
Season 2 Episode 3
20 May 2016
Выпуск 16. Анна Хилькевич
Season 2 Episode 4
27 May 2016
Выпуск 17. Наталья Чистякова-Ионова (Глюк'oZа)
Season 2 Episode 5
3 June 2016
Выпуск 18. Ксения Бородина
Season 2 Episode 6
2 September 2016
Выпуск 19. Дайджест #2
Season 2 Episode 7
13 January 2017
Выпуск 20. Сергей Светлаков
Season 2 Episode 8
20 January 2017
Выпуск 21. Егор Крид
Season 2 Episode 9
27 January 2017
Выпуск 22. Влади и Вита
Season 2 Episode 10
3 February 2017
Выпуск 23. Екатерина Скулкина
Season 2 Episode 11
10 February 2017
Выпуск 24. Группа "Серебро"
Season 2 Episode 12
17 February 2017
Выпуск 25. Эдгард Запашный
Season 2 Episode 13
22 February 2017
Выпуск 26. Елизавета Иванцив (Ёлка)
Season 2 Episode 14
31 December 2016
Выпуск 27. Андрей Ширман (DJ Smash)
Season 2 Episode 15
10 March 2017
Выпуск 28. Новогодний 2016/2017
Season 2 Episode 16
17 March 2017
Выпуск 29. Дайджест #3
Season 2 Episode 17
24 March 2017
Выпуск 30. Михаил Галустян
Season 2 Episode 18
31 March 2017
Выпуск 31. Юлия Ковальчук
Season 2 Episode 19
7 April 2017
Выпуск 32. Рома Зверь
Season 2 Episode 20
14 April 2017
Выпуск 33. Антон и Юлия Беляевы
Season 2 Episode 21
21 April 2017
Выпуск 34. Сергей Сафронов
Season 2 Episode 22
28 April 2017
Выпуск 35. Гарик Мартиросян
Season 2 Episode 23
5 May 2017
Выпуск 36. Анна Седокова
Season 2 Episode 24
12 May 2017
Выпуск 37. Азамат Мусагалиев
Season 2 Episode 25
19 May 2017
Выпуск 38. Юлианна Караулова
Season 2 Episode 26
5 May 2017
Выпуск 39. Леван Горозия (L'One)
Season 2 Episode 27
12 May 2017
Выпуск 40. Руслан Белый
Season 2 Episode 28
19 May 2017
Выпуск 41. Дайджест #4
Season 2 Episode 29
26 May 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more