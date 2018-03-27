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Improvizaciya (2016), season 4

Improvizaciya season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Improvizaciya Seasons Season 4
Импровизация 16+
Title Сезон 4
Season premiere 27 March 2018
Production year 2018
Number of episodes 37
Runtime 27 hours 45 minutes
"Improvizaciya" season 4 description

В 4 сезоне шоу «Импровизация» в каждом выпуске 6–7 игр, сценарий которых продуман заранее, но не сообщается артистам. Задания известны только ведущему Павлу Воле. Одним из самых оригинальных номеров является «Красная комната», в которой участники лежат на полу, а вся съемка осуществляется сверху. Зрителей ждут такие рубрики, как «Вечеринка», «Озвучка», «Странный ресторан», «Стоп-кадр», «Суфлер» и, конечно, многими любимые «Шокеры». Помогают или, напротив, мешают артистам приглашенные знаменитости. В проекте по-прежнему нет заготовленных шуток, только живое воображение участников и их умение шутить в любых обстоятельствах.

TV Show rating

7.2
Rate 13 votes

"Improvizaciya" season 4 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Выпуск 78. Егор Крид
Season 4 Episode 1
27 March 2018
Выпуск 79. Юлия Франц
Season 4 Episode 2
3 April 2018
Выпуск 80. Максим Фадеев
Season 4 Episode 3
10 April 2018
Выпуск 81. Николай Соболев
Season 4 Episode 4
17 April 2018
Выпуск 82. Дайджест #12
Season 4 Episode 5
8 May 2018
Выпуск 83. Марина Кравец и Андрей Аверин
Season 4 Episode 6
15 May 2018
Выпуск 84. Александр Панайотов
Season 4 Episode 7
22 May 2018
Выпуск 85. Алексей Щербаков
Season 4 Episode 8
29 May 2018
Выпуск 86. Олег Майами
Season 4 Episode 9
26 June 2018
Выпуск 87. Дайджест #13
Season 4 Episode 10
3 July 2018
Выпуск 88. Ида Галич и Мария Миногарова
Season 4 Episode 11
21 August 2018
Выпуск 89. Бахтияр Мамедов (Jah Khalib)
Season 4 Episode 12
28 August 2018
Выпуск 90. Екатерина Варнава и Надежда Сысоева
Season 4 Episode 13
4 September 2018
Выпуск 91. Иван Абрамов
Season 4 Episode 14
11 September 2018
Выпуск 92. Валентина Мазунина и Владимир Селиванов
Season 4 Episode 15
18 September 2018
Выпуск 93. Стас Старовойтов
Season 4 Episode 16
2 October 2018
Выпуск 94. Екатерина Решетникова и Игорь Рудник
Season 4 Episode 17
9 October 2018
Выпуск 95. Дайджест #14
Season 4 Episode 18
16 October 2018
Выпуск 96. Заурбек Байцаев и Михаил Стогниенко
Season 4 Episode 19
23 October 2018
Выпуск 97. Александра Бортич
Season 4 Episode 20
30 October 2018
Выпуск 98. Фёдор Инсаров (Feduk)
Season 4 Episode 21
13 November 2018
Выпуск 99. Дмитрий Губерниев
Season 4 Episode 22
20 November 2018
Выпуск 100. Студия СОЮЗ
Season 4 Episode 23
27 November 2018
Выпуск 101. Дайджест #15
Season 4 Episode 24
4 December 2018
Выпуск 102. Ольга Бузова
Season 4 Episode 25
18 December 2018
Выпуск 103. Егор Дружинин
Season 4 Episode 26
25 December 2018
Выпуск 104. Терновой и Бурцев (Terry и DanyMuse)
Season 4 Episode 27
31 December 2018
Выпуск 105. Амиран Сардаров
Season 4 Episode 28
29 January 2019
Выпуск 106. Дайджест #16
Season 4 Episode 29
5 February 2019
Выпуск 107. Кристина Кошелева и Хабиб Шарипов
Season 4 Episode 30
12 February 2019
Выпуск 108. Сергей Лазарев
Season 4 Episode 31
25 December 2018
Выпуск 109. Новогодний
Season 4 Episode 32
31 December 2018
Выпуск 110. Александр Шепс
Season 4 Episode 33
29 January 2019
Выпуск 111. Яна Кошкина
Season 4 Episode 34
5 February 2019
Выпуск 112. Анастасия Ивлеева
Season 4 Episode 35
12 February 2019
Выпуск 113. Дайджест #17
Season 4 Episode 36
19 February 2019
Выпуск 114. Дайджест #18
Season 4 Episode 37
26 February 2019
TV series release schedule
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