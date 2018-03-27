В 4 сезоне шоу «Импровизация» в каждом выпуске 6–7 игр, сценарий которых продуман заранее, но не сообщается артистам. Задания известны только ведущему Павлу Воле. Одним из самых оригинальных номеров является «Красная комната», в которой участники лежат на полу, а вся съемка осуществляется сверху. Зрителей ждут такие рубрики, как «Вечеринка», «Озвучка», «Странный ресторан», «Стоп-кадр», «Суфлер» и, конечно, многими любимые «Шокеры». Помогают или, напротив, мешают артистам приглашенные знаменитости. В проекте по-прежнему нет заготовленных шуток, только живое воображение участников и их умение шутить в любых обстоятельствах.