В 5 сезоне шоу «Импровизация» ведущим остается Павел Воля, резидент Comedy Club, а компанию ему составляют артисты Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун. Вместе с приглашенными артистами комедийного жанра зрители окунутся в мир юмора и искрометных шуток. Острый живой ум участников и их умение помогают им быть органичными в любом образе. Арсений Попов снова будет угадывать личности своих коллег в импровизациях «Свидание вслепую», «Вечеринка» и «Новости», а Антон Шастун — кричать на всех в «Громком разговоре». Гостями стали музыкант Иван Дорн, актриса Comedy Woman Наталья Андреевна и певец Тима Белорусских.