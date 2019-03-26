Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Improvizaciya (2016), season 5

Improvizaciya season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Improvizaciya Seasons Season 5
Импровизация 16+
Title Сезон 5
Season premiere 26 March 2019
Production year 2019
Number of episodes 37
Runtime 27 hours 45 minutes
"Improvizaciya" season 5 description

В 5 сезоне шоу «Импровизация» ведущим остается Павел Воля, резидент Comedy Club, а компанию ему составляют артисты Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун. Вместе с приглашенными артистами комедийного жанра зрители окунутся в мир юмора и искрометных шуток. Острый живой ум участников и их умение помогают им быть органичными в любом образе. Арсений Попов снова будет угадывать личности своих коллег в импровизациях «Свидание вслепую», «Вечеринка» и «Новости», а Антон Шастун — кричать на всех в «Громком разговоре». Гостями стали музыкант Иван Дорн, актриса Comedy Woman Наталья Андреевна и певец Тима Белорусских.

TV Show rating

7.1
Rate 10 votes

"Improvizaciya" season 5 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Выпуск 115. Александр Ревва
Season 5 Episode 1
26 March 2019
Выпуск 116. Юлианна Караулова
Season 5 Episode 2
2 April 2019
Выпуск 117. Максим Галкин
Season 5 Episode 3
9 April 2019
Выпуск 118. Матвей Мельников (Мот)
Season 5 Episode 4
16 April 2019
Выпуск 119. Иван Дорн
Season 5 Episode 5
23 April 2019
Выпуск 120. Дайджест #19
Season 5 Episode 6
7 May 2019
Выпуск 121. Наталья Еприкян
Season 5 Episode 7
14 May 2019
Выпуск 122. Анна Хилькевич
Season 5 Episode 8
21 May 2019
Выпуск 123. Тимофей Морозов (Тима Белорусских)
Season 5 Episode 9
28 May 2019
Выпуск 124. Тимур Батрутдинов
Season 5 Episode 10
4 June 2019
Выпуск 125. Александр Гудков
Season 5 Episode 11
27 August 2019
Выпуск 126. Ляйсан Утяшева
Season 5 Episode 12
3 September 2019
Выпуск 127. Василий Вакуленко (Баста)
Season 5 Episode 13
10 September 2019
Выпуск 128. Макс Свобода и Сергей Трущев (PLC)
Season 5 Episode 14
17 September 2019
Выпуск 129. Илья Соболев
Season 5 Episode 15
1 October 2019
Выпуск 130. Азамат Мусагалиев
Season 5 Episode 16
8 October 2019
Выпуск 131. Олег Газманов
Season 5 Episode 17
15 October 2019
Выпуск 132. Валерия и Иосиф Пригожин
Season 5 Episode 18
22 October 2019
Выпуск 133. Екатерина Скулкина и Мария Кравченко
Season 5 Episode 19
5 November 2019
Выпуск 134. Манижа
Season 5 Episode 20
12 November 2019
Выпуск 135. Елена Темникова
Season 5 Episode 21
19 November 2019
Выпуск 136. Мигель
Season 5 Episode 22
26 November 2019
Выпуск 137. Алексей Ягудин
Season 5 Episode 23
10 December 2019
Выпуск 138. Алексей Щербаков и Слава Комиссаренко
Season 5 Episode 24
17 December 2019
Выпуск 139. Вадим Галыгин
Season 5 Episode 25
24 December 2019
Выпуск 140. Александра Бортич
Season 5 Episode 26
31 December 2019
Выпуск 141. Темникова и Соболев (НГ)
Season 5 Episode 27
4 February 2020
Выпуск 142. Анна Седокова
Season 5 Episode 28
11 February 2020
Выпуск 143. Ирина Мягкова и Зоя Яровицына
Season 5 Episode 29
18 February 2020
Выпуск 144. Леван Горозия
Season 5 Episode 30
25 February 2020
Выпуск 145. Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган)
Season 5 Episode 31
25 February 2020
Выпуск 146. Дайджест #20
Season 5 Episode 32
11 June 2019
Выпуск 147. Дайджест #21
Season 5 Episode 33
24 September 2019
Выпуск 148. Дайджест #22
Season 5 Episode 34
29 October 2019
Выпуск 149. Дайджест #23
Season 5 Episode 35
3 December 2019
Выпуск 150. Дайджест #24
Season 5 Episode 36
3 March 2020
Выпуск 151. Дайджест #25
Season 5 Episode 37
2 June 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more