В 1 сезоне шоу «Импровизация» актеры, которые принимают участие в проекте, не используют заранее заготовленных шуток и сами не знают, куда сделает ход история через минуту. Все, что творится на сцене, придумывается прямо на глазах у изумленной публики и никогда больше не повторяется. Проект ведет известный российский комик и шоумен Павел Воля. Каждый выпуск разбит на части, в которых устанавливаются правила: например, в одной комики должны переговариваться между собой, используя только вопросы, в другой — передвигаться с завязанными глазами в комнате, уставленной мышеловками, в третьей — шутить с электрошокерами на руках.