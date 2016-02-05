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Improvizaciya (2016), season 1

Improvizaciya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Improvizaciya Seasons Season 1
Импровизация 16+
Title Сезон 1
Season premiere 5 February 2016
Production year 2016
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Improvizaciya" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Импровизация» актеры, которые принимают участие в проекте, не используют заранее заготовленных шуток и сами не знают, куда сделает ход история через минуту. Все, что творится на сцене, придумывается прямо на глазах у изумленной публики и никогда больше не повторяется. Проект ведет известный российский комик и шоумен Павел Воля. Каждый выпуск разбит на части, в которых устанавливаются правила: например, в одной комики должны переговариваться между собой, используя только вопросы, в другой — передвигаться с завязанными глазами в комнате, уставленной мышеловками, в третьей — шутить с электрошокерами на руках.

TV Show rating

7.2
Rate 13 votes

"Improvizaciya" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Выпуск 01. Мигель
Season 1 Episode 1
5 February 2016
Выпуск 02. Ольга Бузова
Season 1 Episode 2
12 February 2016
Выпуск 03. Алексей Чумаков
Season 1 Episode 3
20 February 2016
Выпуск 04. Ляйсан Утяшева
Season 1 Episode 4
26 February 2016
Выпуск 05. Джиган
Season 1 Episode 5
4 March 2016
Выпуск 06. Юля Ахмедова
Season 1 Episode 6
11 March 2016
Выпуск 07. Тимур Батрутдинов
Season 1 Episode 7
18 March 2016
Выпуск 08. Лукерья Ильяшенко
Season 1 Episode 8
25 March 2016
Выпуск 09. Демис Карибидис
Season 1 Episode 9
1 April 2016
Выпуск 10. Марина Кравец
Season 1 Episode 10
8 April 2016
Выпуск 11. Александр Ревва
Season 1 Episode 11
15 April 2016
Выпуск 12. Рома Жёлудь
Season 1 Episode 12
22 April 2016
TV series release schedule
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