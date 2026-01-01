Around The World In 80 Days (Music From The Original TV Series) 21 tracks. Hans Zimmer, Christian Lundberg, Christian Lundberg Listen

Title Artist Time 1 Around The World In 80 Days Theme (From The Original TV Series Soundtrack) Hans Zimmer, Christian Lundberg 1:16 2 Estella's Theme Christian Lundberg 3:50 3 Precipice Christian Lundberg 2:59 4 Let The Adventure Begin Christian Lundberg 2:03 5 The Joy Is Mine The Pain Is Mine Christian Lundberg 1:57 6 It's Your Choice Miss Fix Christian Lundberg 3:06 7 Riding Into Town Christian Lundberg 3:01 8 Three O'Clock To Brindisi Christian Lundberg 3:25 9 He Has Killed A Man Christian Lundberg 1:59 10 When You Gotta Go You Gotta Go Christian Lundberg 1:59 11 A Train To Catch Christian Lundberg 1:00 12 Headed For Battle Mountain Christian Lundberg 2:25 13 At Least She Is Safe Christian Lundberg 1:54 14 Unexpected Love Christian Lundberg 1:37 15 Goodbye To Digby Christian Lundberg 2:39 16 Crossing The Bridge Christian Lundberg 3:17 17 An Intimate Dance Christian Lundberg 1:15 18 Last Chance Waltz Christian Lundberg 1:56 19 What Sort Of Life Would We Have Had Together, Pt. 1 Christian Lundberg 2:01 20 What Sort Of Life Would We Have Had Together, Pt. 2 Christian Lundberg 1:44 21 Around The World In 80 Days End Credits Christian Lundberg 0:55

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