|Title
|Artist
|Time
|1
|Around The World In 80 Days Theme (From The Original TV Series Soundtrack)
|Hans Zimmer, Christian Lundberg
|1:16
|2
|Estella's Theme
|Christian Lundberg
|3:50
|3
|Precipice
|Christian Lundberg
|2:59
|4
|Let The Adventure Begin
|Christian Lundberg
|2:03
|5
|The Joy Is Mine The Pain Is Mine
|Christian Lundberg
|1:57
|6
|It's Your Choice Miss Fix
|Christian Lundberg
|3:06
|7
|Riding Into Town
|Christian Lundberg
|3:01
|8
|Three O'Clock To Brindisi
|Christian Lundberg
|3:25
|9
|He Has Killed A Man
|Christian Lundberg
|1:59
|10
|When You Gotta Go You Gotta Go
|Christian Lundberg
|1:59
|11
|A Train To Catch
|Christian Lundberg
|1:00
|12
|Headed For Battle Mountain
|Christian Lundberg
|2:25
|13
|At Least She Is Safe
|Christian Lundberg
|1:54
|14
|Unexpected Love
|Christian Lundberg
|1:37
|15
|Goodbye To Digby
|Christian Lundberg
|2:39
|16
|Crossing The Bridge
|Christian Lundberg
|3:17
|17
|An Intimate Dance
|Christian Lundberg
|1:15
|18
|Last Chance Waltz
|Christian Lundberg
|1:56
|19
|What Sort Of Life Would We Have Had Together, Pt. 1
|Christian Lundberg
|2:01
|20
|What Sort Of Life Would We Have Had Together, Pt. 2
|Christian Lundberg
|1:44
|21
|Around The World In 80 Days End Credits
|Christian Lundberg
|0:55