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Kinoafisha TV Shows Around the World in 80 Days Soundtrack

Soundtrack from "Around the World in 80 Days"

Music from "Around the World in 80 Days" All info
Around The World In 80 Days (Music From The Original TV Series)
Around The World In 80 Days (Music From The Original TV Series) 21 tracks. Hans Zimmer, Christian Lundberg, Christian Lundberg
Listen
Title Artist Time
1 Around The World In 80 Days Theme (From The Original TV Series Soundtrack) Hans Zimmer, Christian Lundberg 1:16
2 Estella's Theme Christian Lundberg 3:50
3 Precipice Christian Lundberg 2:59
4 Let The Adventure Begin Christian Lundberg 2:03
5 The Joy Is Mine The Pain Is Mine Christian Lundberg 1:57
6 It's Your Choice Miss Fix Christian Lundberg 3:06
7 Riding Into Town Christian Lundberg 3:01
8 Three O'Clock To Brindisi Christian Lundberg 3:25
9 He Has Killed A Man Christian Lundberg 1:59
10 When You Gotta Go You Gotta Go Christian Lundberg 1:59
11 A Train To Catch Christian Lundberg 1:00
12 Headed For Battle Mountain Christian Lundberg 2:25
13 At Least She Is Safe Christian Lundberg 1:54
14 Unexpected Love Christian Lundberg 1:37
15 Goodbye To Digby Christian Lundberg 2:39
16 Crossing The Bridge Christian Lundberg 3:17
17 An Intimate Dance Christian Lundberg 1:15
18 Last Chance Waltz Christian Lundberg 1:56
19 What Sort Of Life Would We Have Had Together, Pt. 1 Christian Lundberg 2:01
20 What Sort Of Life Would We Have Had Together, Pt. 2 Christian Lundberg 1:44
21 Around The World In 80 Days End Credits Christian Lundberg 0:55
Listen to songs from "Around the World in 80 Days" (2021) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Around the World in 80 Days" in different languages are free for listening online.
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