|Title
|Artist
|Time
|1
|The Bridge (feat. Ray Chen)
|Arcane / Alexander Temple
|1:43
|2
|The City of Progress
|Arcane / Alexander Temple
|1:20
|3
|Intruders
|Arcane / Alexander Temple
|0:39
|4
|The Getaway
|Arcane / Alexander Temple
|1:21
|5
|Just a Taste
|Arcane / Alexander Temple
|2:07
|6
|You're Stronger Than You Think (feat. Kelci Hahn)
|Arcane / Alexander Temple
|1:29
|7
|Someone Just Volunteered
|Arcane
|3:01
|8
|The Flashback
|Arcane / Alexander Temple
|2:19
|9
|Some Mysteries Are Better Left Unsolved
|Arcane / Alexander Temple
|1:48
|10
|Escape From the Arcade
|Arcane / Alexander Temple
|1:06
|11
|The Grand Council Chamber
|Arcane / Alexander Temple
|1:08
|12
|The Trial
|Arcane / Alexander Temple
|1:26
|13
|There's a Monster Inside All of Us
|Arcane
|1:44
|14
|You Can't Escape the Past
|Arcane
|3:37
|15
|It's Viktor
|Arcane / Alexander Temple
|1:12
|16
|A Story of Opposites (feat. Kelci Hahn)
|Arcane / Alexander Temple
|1:48
|17
|Stubborn to the End
|Arcane
|2:46
|18
|Deal's Changed
|Arcane
|1:15
|19
|Our Hextech Dream
|Arcane / Alexander Temple
|1:12
|20
|Give Us a Chance
|Arcane / Alexander Temple
|1:07
|21
|I Can Help Them
|Arcane / Alexander Temple
|0:57
|22
|A Short Reunion
|Arcane / Alexander Temple
|2:04
|23
|Rise to the Surface
|Arcane
|1:45
|24
|Open Up!
|Arcane
|0:48
|25
|The Era of Hextech
|Arcane / Alexander Temple
|1:06
|26
|You Have to Work!
|Arcane
|1:21
|27
|The Explosion
|Arcane / Alexander Temple
|1:22
|28
|Revenge
|Arcane
|3:12
|29
|You're a Jinx
|Arcane
|4:25