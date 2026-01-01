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Kinoafisha TV Shows Arcane Soundtrack

Soundtrack from "Arcane"

Music from "Arcane" All info
Arcane League of Legends (Original Score from Act 1 of the Animated Series)
Arcane League of Legends (Original Score from Act 1 of the Animated Series) 29 tracks. Arcane
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Title Artist Time
1 The Bridge (feat. Ray Chen) Arcane / Alexander Temple 1:43
2 The City of Progress Arcane / Alexander Temple 1:20
3 Intruders Arcane / Alexander Temple 0:39
4 The Getaway Arcane / Alexander Temple 1:21
5 Just a Taste Arcane / Alexander Temple 2:07
6 You're Stronger Than You Think (feat. Kelci Hahn) Arcane / Alexander Temple 1:29
7 Someone Just Volunteered Arcane 3:01
8 The Flashback Arcane / Alexander Temple 2:19
9 Some Mysteries Are Better Left Unsolved Arcane / Alexander Temple 1:48
10 Escape From the Arcade Arcane / Alexander Temple 1:06
11 The Grand Council Chamber Arcane / Alexander Temple 1:08
12 The Trial Arcane / Alexander Temple 1:26
13 There's a Monster Inside All of Us Arcane 1:44
14 You Can't Escape the Past Arcane 3:37
15 It's Viktor Arcane / Alexander Temple 1:12
16 A Story of Opposites (feat. Kelci Hahn) Arcane / Alexander Temple 1:48
17 Stubborn to the End Arcane 2:46
18 Deal's Changed Arcane 1:15
19 Our Hextech Dream Arcane / Alexander Temple 1:12
20 Give Us a Chance Arcane / Alexander Temple 1:07
21 I Can Help Them Arcane / Alexander Temple 0:57
22 A Short Reunion Arcane / Alexander Temple 2:04
23 Rise to the Surface Arcane 1:45
24 Open Up! Arcane 0:48
25 The Era of Hextech Arcane / Alexander Temple 1:06
26 You Have to Work! Arcane 1:21
27 The Explosion Arcane / Alexander Temple 1:22
28 Revenge Arcane 3:12
29 You're a Jinx Arcane 4:25
Listen to songs from "Arcane" (2021) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Arcane" in different languages are free for listening online.
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