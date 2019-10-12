My Hero Academia 2016, season 4

Boku no Hero Academia
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 12 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 25
Runtime 10 hours 25 minutes
"My Hero Academia" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Моя геройская академия» полюбившиеся ученики Юэй вернутся к тренировкам. За плечами Изуку и его сверстников десятки испытаний, позволивших им развить причуду и освоить азы ведения боя. Одолев нескольких врагов, друзья готовятся к новой стажировке. Вместо Гран Торино наставником Мидории на этот раз становится легендарный сэр Ночноглаз. Несмотря на проваленный экзамен, юноша все же убеждает героя взять его к себе на обучение. Между тем Лига Злодеев вступает в конфронтацию с группировкой под названием «Восемь заветов смерти».

Series rating

8.4
Rate 18 votes
8.2 IMDb

My Hero Academia List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
The Scoop on U.A. Class 1-A
Season 4 Episode 1
12 October 2019
Overhaul
Season 4 Episode 2
19 October 2019
Boy Meets...
Season 4 Episode 3
26 October 2019
Fighting Fate
Season 4 Episode 4
9 November 2019
Let's Go, Gutsy Red Riot
Season 4 Episode 5
16 November 2019
An Unpleasant Talk
Season 4 Episode 6
23 November 2019
GO!!
Season 4 Episode 7
30 November 2019
Suneater of the Big Three
Season 4 Episode 8
7 December 2019
Red Riot
Season 4 Episode 9
14 December 2019
Temp Squad
Season 4 Episode 10
21 December 2019
Lemillion
Season 4 Episode 11
28 December 2019
Unforeseen Hope
Season 4 Episode 12
4 January 2020
Infinite 100%
Season 4 Episode 13
11 January 2020
Bright Future
Season 4 Episode 14
18 January 2020
Smoldering Flames
Season 4 Episode 15
25 January 2020
Win Those Kids' Hearts
Season 4 Episode 16
1 February 2020
Relief for License Trainees
Season 4 Episode 17
8 February 2020
School Festival
Season 4 Episode 18
15 February 2020
Prepping for the School Festival Is the Funnest Part
Season 4 Episode 19
22 February 2020
Golden Tips Imperial
Season 4 Episode 20
29 February 2020
Deku vs. Gentle Criminal
Season 4 Episode 21
7 March 2020
School Festival Start!!
Season 4 Episode 22
14 March 2020
Let It Flow! School Festival!
Season 4 Episode 23
21 March 2020
Japanese Hero Billboard Chart
Season 4 Episode 24
28 March 2020
His Start
Season 4 Episode 25
4 April 2020
