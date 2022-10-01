В 6 сезоне сериала «Моя геройская академия» продолжаются увлекательные и опасные приключения учеников, которые в специальной школе развивают свои врожденные супергеройские силы – «причуды». Твайсу приходится преодолеть свою давнюю травму и высвободить огромную силу, чтобы спасти Тогу от марионеток. Томура Шигараки и Ре-Дестро продолжают сражение не на жизнь, а на смерть, в ходе которого герой начинает вспоминать свое прошлое, прежде скрытое за пеленой. Теперь Шигараки предстоит пробудить свои внутренние причуды и узнать тайну собственного происхождения. Остальные герои продумывают план сражения.