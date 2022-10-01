Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

My Hero Academia 2016, season 6

My Hero Academia season 6 poster
Kinoafisha TV Shows My Hero Academia Seasons Season 6
Boku no Hero Academia
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 1 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 25
Runtime 10 hours 25 minutes
"My Hero Academia" season 6 description

В 6 сезоне сериала «Моя геройская академия» продолжаются увлекательные и опасные приключения учеников, которые в специальной школе развивают свои врожденные супергеройские силы – «причуды». Твайсу приходится преодолеть свою давнюю травму и высвободить огромную силу, чтобы спасти Тогу от марионеток. Томура Шигараки и Ре-Дестро продолжают сражение не на жизнь, а на смерть, в ходе которого герой начинает вспоминать свое прошлое, прежде скрытое за пеленой. Теперь Шигараки предстоит пробудить свои внутренние причуды и узнать тайну собственного происхождения. Остальные герои продумывают план сражения.

Series rating

8.4
Rate 18 votes
8.2 IMDb

My Hero Academia List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
A Quiet Beginning
Season 6 Episode 1
1 October 2022
Mirko, the No. 5 Hero
Season 6 Episode 2
8 October 2022
One's Justice
Season 6 Episode 3
15 October 2022
Inheritance
Season 6 Episode 4
22 October 2022
The Thrill of Destruction
Season 6 Episode 5
29 October 2022
Encounter, Part 2
Season 6 Episode 6
5 November 2022
Disaster Walker
Season 6 Episode 7
12 November 2022
League of Villains vs. U.A. Students
Season 6 Episode 8
19 November 2022
Katsuki Bakugo: Rising
Season 6 Episode 9
26 November 2022
The High, Deep Blue Sky
Season 6 Episode 10
3 December 2022
Dabi's Dance
Season 6 Episode 11
10 December 2022
Threads of Hope
Season 6 Episode 12
17 December 2022
Final Performance
Season 6 Episode 13
24 December 2022
Hellish Hell
Season 6 Episode 14
7 January 2023
Tartarus
Season 6 Episode 15
14 January 2023
The Hellish Todoroki Family, Part 2
Season 6 Episode 16
21 January 2023
The Wrong Way to Put Out a Fire
Season 6 Episode 17
28 January 2023
Izuku Midoriya and Tomura Shigaraki
Season 6 Episode 18
4 February 2023
Full Power!!
Season 6 Episode 19
11 February 2023
Hired Gun
Season 6 Episode 20
18 February 2023
The Lovely Lady Nagant
Season 6 Episode 21
25 February 2023
Friend
Season 6 Episode 22
4 March 2023
Deku vs. Class A
Season 6 Episode 23
11 March 2023
A Young Woman's Declaration
Season 6 Episode 24
18 March 2023
No Man Is An Island
Season 6 Episode 25
25 March 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more