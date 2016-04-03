Menu
My Hero Academia All seasons
Boku no Hero Academia
Production year
2016
Country
Japan
Episode duration
25 minutes
TV channel
TV Tokyo
Series rating
8.3
16
votes
8.2
IMDb
All seasons of "My Hero Academia"
Season 1
13 episodes
3 April 2016 - 26 June 2016
Season 2
25 episodes
1 April 2017 - 30 September 2017
Season 3
25 episodes
7 April 2018 - 29 September 2018
Season 4
25 episodes
12 October 2019 - 4 April 2020
Season 5
25 episodes
27 March 2021 - 25 September 2021
Season 6
25 episodes
1 October 2022 - 25 March 2023
Season 7
21 episodes
4 May 2024 - 12 October 2024
Season 8
2 episodes
4 October 2025 - 11 October 2025
