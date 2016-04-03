Menu
My Hero Academia poster
Boku no Hero Academia
Production year 2016
Country Japan
Episode duration 25 minutes
TV channel TV Tokyo

8.3
8.2 IMDb
My Hero Academia - Season 1 Season 1
13 episodes 3 April 2016 - 26 June 2016
 
My Hero Academia - Season 2 Season 2
25 episodes 1 April 2017 - 30 September 2017
 
My Hero Academia - Season 3 Season 3
25 episodes 7 April 2018 - 29 September 2018
 
My Hero Academia - Season 4 Season 4
25 episodes 12 October 2019 - 4 April 2020
 
My Hero Academia - Season 5 Season 5
25 episodes 27 March 2021 - 25 September 2021
 
My Hero Academia - Season 6 Season 6
25 episodes 1 October 2022 - 25 March 2023
 
My Hero Academia - Season 7 Season 7
21 episodes 4 May 2024 - 12 October 2024
 
Season 8
2 episodes 4 October 2025 - 11 October 2025
 
