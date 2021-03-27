My Hero Academia 2016, season 5

Boku no Hero Academia
Original title
Title Сезон 5
Season premiere 27 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 25
Runtime 10 hours 25 minutes
"My Hero Academia" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Моя геройская академия» после Климатической битвы Индевора проходит всего несколько часов, однако ребятам из академии уже приходится приступать к новым опасным и захватывающим тренировкам. Изуку рвется в бой, несмотря на усталость и страх. Индевор решает наладить отношения со своей семьей, а Хоукс раскрывает, в чем заключается его мораль. Вскоре к классам A и B во время боевой подготовки присоединяется специальный гость. Шинсо использует свою причуду против первокурсников, чтобы научить их отражать атаки. Однако командная работа и быстрое мышление класса А позволяют им одержать победу.

Series rating

8.4
8.2 IMDb

My Hero Academia List of episodes

TV series release schedule
All Hands on Deck! Class 1-A
Season 5 Episode 1
27 March 2021
Vestiges
Season 5 Episode 2
3 April 2021
Episode 3Clash! Class A vs. Class B!
Season 5 Episode 3
10 April 2021
Make It Happen, Shinso!
Season 5 Episode 4
17 April 2021
Operation New Improv Moves
Season 5 Episode 5
24 April 2021
Foresight
Season 5 Episode 6
1 May 2021
Match 3
Season 5 Episode 7
8 May 2021
Match 3 Conclusion
Season 5 Episode 8
15 May 2021
Early Bird!
Season 5 Episode 9
22 May 2021
That Which Is Inherited
Season 5 Episode 10
29 May 2021
Our Brawl
Season 5 Episode 11
5 June 2021
The New Power and All For One
Season 5 Episode 12
12 June 2021
Have a Merry Christmas!
Season 5 Episode 13
19 June 2021
Off to Endeavor's Agency!
Season 5 Episode 14
26 June 2021
My Villain Academia
Season 5 Episode 15
10 July 2021
Long Time No See, Selkie
Season 5 Episode 16
17 July 2021
The Hellish Todoroki Family
Season 5 Episode 17
24 July 2021
The Unforgiven
Season 5 Episode 18
31 July 2021
More of a Hero Than Anyone
Season 5 Episode 19
14 August 2021
My Villain Academia
Season 5 Episode 20
21 August 2021
Revival Party
Season 5 Episode 21
28 August 2021
Sad Man's Parade
Season 5 Episode 22
4 September 2021
Tenko Shimura: Origin
Season 5 Episode 23
11 September 2021
Tomura Shigaraki: Origin
Season 5 Episode 24
18 September 2021
The High, Deep Blue Sky
Season 5 Episode 25
25 September 2021
