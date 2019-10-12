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Kinoafisha TV Shows My Hero Academia Seasons Season 4 Episode 25

My Hero Academia 2016 episode 25 season 4

9.8 Rate
11 votes
"My Hero Academia" season 4 all episodes
The Scoop on U.A. Class 1-A
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Episode description

В 4 сезоне 25 серии сериала «Моя геройская академия» Неукротимый и Ястреб продолжают сражаться с напавшими на школу ному. Мирных жителей охватывает паника. Они уверены, что без помощи Всемогущего героям ни за что не справиться с угрозой.

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