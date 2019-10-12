Prepping for the School Festival Is the Funnest Part
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Golden Tips Imperial
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Let It Flow! School Festival!
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His Start
Season 4 / Episode 254 April 2020
Episode description
В 4 сезоне 20 серии сериала «Моя геройская академия» накануне фестиваля Изуку и Мирио показывают Эри достопримечательности Юэй. Тобита и его помощница Манами Айба разрабатывают план по вторжению на праздник. Но какую цель они преследуют?
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