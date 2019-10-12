Prepping for the School Festival Is the Funnest Part
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Golden Tips Imperial
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His Start
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Episode description
В 4 сезоне 9 серии сериала «Моя геройская академия» схватка далека от завершения. Киришима и Фэт Гам отделяются от основной группы, чтобы сразиться с представителями «Восьмерки» по имени Раппа и Тенгай. Кто окажется победителем?
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