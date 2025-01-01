Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Bill D'Elia
Awards
Awards and nominations of Bill D'Elia
Bill D'Elia
About
Awards
Awards and nominations of Bill D'Elia
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree