Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Bill D'Elia Awards

Awards and nominations of Bill D'Elia

Bill D'Elia
Awards and nominations of Bill D'Elia
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more