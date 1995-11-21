Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aaron Altaras Aaron Altaras
Kinoafisha Persons Aaron Altaras

Aaron Altaras

Aaron Altaras

Date of Birth
21 November 1995
Age
30 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Dramatic actor, The Adventurer, Thriller hero

Popular Films

Unorthodox 7.8
Unorthodox (2020)
Die Zweiflers 7.4
Die Zweiflers (2024)
Tito's Glasses 7.1
Tito's Glasses (2014)

Filmography

Genre
Year
Die Zweiflers 7.4
Die Zweiflers Die Zweiflers
Drama 2024, Germany
Wild Republic
Wild Republic
Drama, Adventure, Thriller 2021, Germany
Unorthodox 7.8
Unorthodox
Drama 2020, USA
Tito's Glasses 7.1
Tito's Glasses Titos Brille
Documentary, History 2014, Germany
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more