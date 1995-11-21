Menu
Aaron Altaras
Aaron Altaras
Date of Birth
21 November 1995
Age
30 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Dramatic actor, The Adventurer, Thriller hero
Popular Films
7.8
Unorthodox
(2020)
7.4
Die Zweiflers
(2024)
7.1
Tito's Glasses
(2014)
Filmography
Genre
All
Adventure
Documentary
Drama
History
Thriller
Year
All
2024
2021
2020
2014
All
4
Films
2
TV Shows
2
Actor
4
7.4
Die Zweiflers
Die Zweiflers
Drama
2024, Germany
Wild Republic
Drama, Adventure, Thriller
2021, Germany
7.8
Unorthodox
Drama
2020, USA
7.1
Tito's Glasses
Titos Brille
Documentary, History
2014, Germany
