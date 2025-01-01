Menu
David Benioff
Awards
Awards and nominations of David Benioff
David Benioff
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of David Benioff
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2013
Best International
Nominee
BAFTA Awards 2008
Best Screenplay (Adapted)
Nominee
