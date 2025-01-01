Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Dave Chappelle Awards

Awards and nominations of Dave Chappelle

Dave Chappelle
Awards and nominations of Dave Chappelle
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Directing for a Variety Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
 Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
 Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Winner
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Winner
Outstanding Writing for a Variety Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Winner
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Winner
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
 Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
 Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
 Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
 Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2019 Screen Actors Guild Awards 2019
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
 Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more