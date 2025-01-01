Menu
Awards
Awards and nominations of Dave Chappelle
Dave Chappelle
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Dave Chappelle
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Directing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Winner
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Winner
Outstanding Writing for a Variety Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Winner
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Winner
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2019
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
