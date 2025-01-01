Menu
Lynne Ramsay
Awards
Awards and nominations of Lynne Ramsay
Lynne Ramsay
Awards and nominations of Lynne Ramsay
Cannes Film Festival 2017
Best Screenplay
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2002
C.I.C.A.E. Award
Winner
Foreign Film
Winner
Cannes Film Festival 1998
Best Short Film
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
Cannes Film Festival 1996
Best Short Film
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
Cannes Film Festival 2011
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1999
Un Certain Regard Award
Nominee
BAFTA Awards 2013
Best British Short Film
Winner
Best British Short Film
Winner
BAFTA Awards 2000
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Winner
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 2019
Outstanding British Film of the Year
Nominee
Outstanding British Film of the Year
Nominee
BAFTA Awards 2012
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
Best Director
Nominee
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 1998
Best British Short Film
Nominee
Best British Short Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2011
Best Director
Winner
Tallinn Black Nights Film Festival 2013
International
Nominee
