Kinoafisha Persons Mikhail Baryshnikov Awards

Awards and nominations of Mikhail Baryshnikov

Mikhail Baryshnikov
Academy Awards, USA 1978 Academy Awards, USA 1978
Best Performance by an Actor in a Supporting Role
Nominee
Golden Globes, USA 1978 Golden Globes, USA 1978
Best Actor in a Supporting Role - Motion Picture
Nominee
Primetime Emmy Awards 1989 Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Individual Performance in Classical Music/Dance Programming
Winner
Primetime Emmy Awards 1980 Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Variety or Music Program
Winner
Primetime Emmy Awards 1979 Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Individual Achievement - Special Events
Winner
Primetime Emmy Awards 1988 Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
 Outstanding Individual Achievement - Classical
Nominee
Primetime Emmy Awards 1985 Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Nominee
Primetime Emmy Awards 1982 Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1978 Primetime Emmy Awards 1978
Special Classification of Outstanding Individual Achievement
Nominee
