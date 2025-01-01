Menu
Awards
Pablo Larrain
Cannes Film Festival 2012
C.I.C.A.E. Award
Winner
Cannes Film Festival 2008
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Venice Film Festival 2023
Best Screenplay
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2019
UNIMED Award
Winner
Best Film
Nominee
Queer Lion
Nominee
Venice Film Festival 2024
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2021
Best Film
Nominee
Graffetta d'Oro for Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2016
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2010
Golden Lion
Nominee
Toronto International Film Festival 2016
Platform Prize
Winner
Berlin International Film Festival 2015
Grand Jury Prize
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
