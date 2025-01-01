Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Pablo Larrain Awards

Awards and nominations of Pablo Larrain

Pablo Larrain
Awards and nominations of Pablo Larrain
Cannes Film Festival 2012 Cannes Film Festival 2012
C.I.C.A.E. Award
Winner
Cannes Film Festival 2008 Cannes Film Festival 2008
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Venice Film Festival 2023 Venice Film Festival 2023
Best Screenplay
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2019 Venice Film Festival 2019
UNIMED Award
Winner
Best Film
Nominee
 Queer Lion
Nominee
Venice Film Festival 2024 Venice Film Festival 2024
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2021 Venice Film Festival 2021
Best Film
Nominee
 Graffetta d'Oro for Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2016 Venice Film Festival 2016
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2010 Venice Film Festival 2010
Golden Lion
Nominee
Toronto International Film Festival 2016 Toronto International Film Festival 2016
Platform Prize
Winner
Berlin International Film Festival 2015 Berlin International Film Festival 2015
Grand Jury Prize
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more