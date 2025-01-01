Меню
Пабло Ларраин
Награды
Награды и номинации Пабло Ларраина
Каннский кинофестиваль 2012
Премия C.I.C.A.E.
Победитель
Каннский кинофестиваль 2008
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2023
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2019
UNIMED Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Квир-лев
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2024
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2021
Лучший фильм
Номинант
Graffetta d'Oro for Best Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2016
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2010
Golden Lion
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2016
Премия "Платформа"
Победитель
Берлинале 2015
Приз Большого жюри
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
