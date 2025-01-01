Menu
Awards and nominations of Samantha Bee

Samantha Bee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Writing for a Variety Special
Winner
Outstanding Writing for a Variety Special
Winner
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
 Outstanding Variety Talk Series
Nominee
 Outstanding Variety Special
Nominee
 Outstanding Variety Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
 Outstanding Variety Talk Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
 Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
 Outstanding Short Form Variety Series
Nominee
 Outstanding Short Form Variety Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
 Outstanding Variety Talk Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
 Outstanding Variety Talk Series
Nominee
 Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
 Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Interactive Program
Nominee
 Outstanding Interactive Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2017 MTV Movie + TV Awards 2017
Best Host
Nominee
