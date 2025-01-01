Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Samantha Bee
Awards
Awards and nominations of Samantha Bee
Samantha Bee
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Samantha Bee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Writing for a Variety Special
Winner
Outstanding Writing for a Variety Special
Winner
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
Outstanding Variety Special
Nominee
Outstanding Variety Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
Outstanding Short Form Variety Series
Nominee
Outstanding Short Form Variety Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Interactive Program
Nominee
Outstanding Interactive Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2017
Best Host
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree