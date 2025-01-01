Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Asif Kapadia Awards

Awards and nominations of Asif Kapadia

Asif Kapadia
Awards and nominations of Asif Kapadia
Academy Awards, USA 2016 Academy Awards, USA 2016
Best Documentary Feature
Winner
Best Documentary Feature
Winner
Cannes Film Festival 2019 Cannes Film Festival 2019
Golden Eye
Nominee
Cannes Film Festival 2015 Cannes Film Festival 2015
Queer Palm
Nominee
 Golden Eye
Nominee
Cannes Film Festival 1998 Cannes Film Festival 1998
Cinefondation Award
Nominee
BAFTA Awards 2016 BAFTA Awards 2016
Best Documentary
Winner
Best Documentary
Winner
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
 Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 2012 BAFTA Awards 2012
Best Documentary Film
Winner
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
 Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 2003 BAFTA Awards 2003
Alexander Korda Award for Best British Film
Winner
Alexander Korda Award for Best British Film
Winner
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Winner
Best Film Not in the English Language
Nominee
 Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 2020 BAFTA Awards 2020
Best Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2011 Sundance Film Festival 2011
World Cinema - Documentary
Winner
World Cinema - Documentary
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more