Asif Kapadia
Awards
Awards and nominations of Asif Kapadia
About
Filmography
Articles
Awards
Academy Awards, USA 2016
Best Documentary Feature
Winner
Cannes Film Festival 2019
Golden Eye
Nominee
Cannes Film Festival 2015
Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 1998
Cinefondation Award
Nominee
BAFTA Awards 2016
Best Documentary
Winner
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 2012
Best Documentary Film
Winner
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 2003
Alexander Korda Award for Best British Film
Winner
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Winner
Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 2020
Best Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2011
World Cinema - Documentary
Winner
