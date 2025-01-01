Menu
Awards
Bruno Dumont
Awards and nominations of Bruno Dumont
Cannes Film Festival 2019
Un Certain Regard Award - Special Mention
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2016
Best Synchronised Music
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2006
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1999
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1997
Golden Camera - Special Mention
Winner
Golden Camera
Nominee
Cannes Film Festival 2021
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2011
Un Certain Regard Award
Nominee
Venice Film Festival 2003
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2024
Jury Prize
Winner
Best Film
Nominee
Toronto International Film Festival 2009
Special Presentations
Winner
Berlin International Film Festival 2013
Golden Berlin Bear
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2013
Grand Prize
Nominee
