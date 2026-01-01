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Kinoafisha
Persons
Aleksei Fedorchenko
Awards
Awards and nominations of Aleksei Fedorchenko
Aleksei Fedorchenko
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Aleksei Fedorchenko
Venice Film Festival 2010
Competition
Winner
SIGNIS Award - Honorable Mention
Winner
Nazareno Taddei Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2005
Venice Horizons Documentary Award
Winner
Best Film
Nominee
Moscow International Film Festival 2021
Best Director
Winner
Best Director
Winner
Best Film
Nominee
NETPAC Jury Prize
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2015
Best Direction
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Full-Length Film
Nominee
Moscow International Film Festival 2015
Russian Program
Winner
Tallinn Black Nights Film Festival 2014
Special Mention
Winner
Grand Prize
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2013
Diploma of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2005
Best Debut
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2018
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2010
Full-Length Film
Nominee
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