Kinoafisha
Persons
Gary Sinise
Awards
Awards and nominations of Gary Sinise
Gary Sinise
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Gary Sinise
Academy Awards, USA 1995
Best Performance by an Actor in a Supporting Role
Nominee
Cannes Film Festival 1992
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1988
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 1996
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Golden Globes, USA 1998
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1995
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1998
Outstanding Performance by a Male Actor in a TV Movie or Miniseries
Winner
Screen Actors Guild Awards 1996
Outstanding Performance by a Male Actor in a TV Movie or Miniseries
Winner
Outstanding Performance by a Cast
Winner
Outstanding Performance by a Cast
Winner
Screen Actors Guild Awards 1995
Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a TV Movie or Miniseries
Nominee
