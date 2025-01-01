Menu
Swoosie Kurtz
Awards
Swoosie Kurtz
About
Filmography
Awards
Golden Globes, USA 1989
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1995
Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
