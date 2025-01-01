Menu
Richard Curtis
Awards and nominations of Richard Curtis
Richard Curtis
Awards
Academy Awards, USA 2025
Jean Hersholt Humanitarian Award
Winner
Jean Hersholt Humanitarian Award
Winner
Academy Awards, USA 1995
Best Original Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 2004
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Golden Globes, USA 1995
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Outstanding Made for Television Movie
Winner
BAFTA Awards 2007
Academy Fellowship
Winner
BAFTA Awards 1999
Special Award
Winner
Special Award
Winner
Best Comedy (Programme or Series)
Nominee
Best Comedy (Programme or Series)
Nominee
BAFTA Awards 1990
Best Comedy Series
Winner
Best Comedy Series
Winner
BAFTA Awards 2004
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 2002
Best Screenplay (Adapted)
Nominee
Best Screenplay (Adapted)
Nominee
BAFTA Awards 1998
Best Comedy (Programme or Series)
Nominee
Best Comedy (Programme or Series)
Nominee
BAFTA Awards 1995
Best Screenplay (Original)
Nominee
BAFTA Awards 1992
Best Comedy (Programme or Series)
Nominee
Best Comedy (Programme or Series)
Nominee
