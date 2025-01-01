Menu
Regina King
Awards and nominations of Regina King
Academy Awards, USA 2019 Academy Awards, USA 2019
Best Performance by an Actress in a Supporting Role
Winner
Golden Globes, USA 2019 Golden Globes, USA 2019
Best Actress in a Supporting Role - Motion Picture
Winner
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2021 Golden Globes, USA 2021
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 2016 Golden Globes, USA 2016
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Nominee
Toronto International Film Festival 2020 Toronto International Film Festival 2020
People's Choice Award
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2005 Screen Actors Guild Awards 2005
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Nominee
