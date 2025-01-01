Menu
Regina King
Awards
Academy Awards, USA 2019
Best Performance by an Actress in a Supporting Role
Winner
Golden Globes, USA 2019
Best Actress in a Supporting Role - Motion Picture
Winner
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2021
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 2016
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Nominee
Toronto International Film Festival 2020
People's Choice Award
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2005
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
