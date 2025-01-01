Меню
Реджина Кинг
Награды
Награды и номинации Реджины Кинг
Regina King
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Реджины Кинг
Оскар 2019
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2021
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2020
Приз зрительских симпатий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
