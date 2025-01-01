Menu
Kinoafisha
Persons
Dmitriy Meshiev
Moscow International Film Festival 2004
Best Director
Winner
Best Director
Winner
Russian Film Critics Award
Winner
Golden St. George
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2018
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2010
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2001
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1999
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1998
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1996
Full-Length Film
Nominee
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1993
Full-Length Film
Nominee
