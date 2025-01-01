Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Dmitriy Meshiev Awards

Awards and nominations of Dmitriy Meshiev

Awards and nominations of Dmitriy Meshiev
Moscow International Film Festival 2004 Moscow International Film Festival 2004
Best Director
Winner
Best Director
Winner
Russian Film Critics Award
Winner
Golden St. George
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2018 Sochi Open Russian Film Festival 2018
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2010 Sochi Open Russian Film Festival 2010
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2001 Sochi Open Russian Film Festival 2001
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1999 Sochi Open Russian Film Festival 1999
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1998 Sochi Open Russian Film Festival 1998
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1996 Sochi Open Russian Film Festival 1996
Full-Length Film
Nominee
 Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1993 Sochi Open Russian Film Festival 1993
Full-Length Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more