Olivier Assayas
Awards and nominations of Olivier Assayas
Olivier Assayas
Awards
Awards and nominations of Olivier Assayas
Cannes Film Festival 2016
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2022
Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2014
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2006
Un Certain Regard Award
Nominee
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2004
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2002
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2000
Palme d'Or
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Venice Film Festival 2012
Best Screenplay
Winner
Fondazione Mimmo Rotella Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2019
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2018
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2024
Best Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2008
Grand Prize
Nominee
