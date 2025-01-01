Меню
Оливье Ассайас
Награды и номинации Оливье Ассайас
Olivier Assayas
Награды и номинации Оливье Ассайас
Каннский кинофестиваль 2016
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2022
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2014
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2004
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2002
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2000
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2012
Лучший сценарий
Победитель
Fondazione Mimmo Rotella Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2019
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2018
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2024
Лучший фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2008
Гран При
Номинант
