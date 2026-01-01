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Kinoafisha
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Sarah Silverman
Awards
Awards and nominations of Sarah Silverman
Sarah Silverman
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Awards
Awards and nominations of Sarah Silverman
Golden Globes, USA 2026
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Nominee
Golden Globes 2024
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Writing for a Variety Special
Winner
Outstanding Writing for a Variety Special
Winner
Outstanding Variety Special
Nominee
Outstanding Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Special Class - Short-Format Live-Action Entertainment Programs
Nominee
Outstanding Special Class - Short-Format Live-Action Entertainment Programs
Nominee
Primetime Emmy Awards 2025
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Variety Special
Nominee
Outstanding Variety Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2016
Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role
Nominee
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