Kinoafisha Persons Natasha Lyonne Awards

Awards and nominations of Natasha Lyonne

Natasha Lyonne
Golden Globes 2024 Golden Globes 2024
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes, USA 2020 Golden Globes, USA 2020
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2017 Screen Actors Guild Awards 2017
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2015 Screen Actors Guild Awards 2015
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2018 Screen Actors Guild Awards 2018
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
