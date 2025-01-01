Menu
Lasse Hallström
Awards
Awards and nominations of Lasse Hallström
Academy Awards, USA 2000
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1988
Best Achievement in Directing
Nominee
Best Adapted Screenplay
Nominee
BAFTA Awards 1988
Best Foreign Language Film
Nominee
Best Foreign Language Film
Nominee
Venice Film Festival 1999
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 2002
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2001
Golden Berlin Bear
Nominee
