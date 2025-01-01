Menu
Kinoafisha Persons Jonathan Demme Awards

Jonathan Demme
Academy Awards, USA 1992 Academy Awards, USA 1992
Best Achievement in Directing
Winner
Golden Globes, USA 1992 Golden Globes, USA 1992
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 1992 BAFTA Awards 1992
Best Film
Nominee
 Best Direction
Nominee
Venice Film Festival 2015 Venice Film Festival 2015
Persol Tribute Visionary Talent Award
Winner
Venice Film Festival 2007 Venice Film Festival 2007
EIUC Award
Winner
Parallel Sections
Winner
Biografilm Award
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2011 Venice Film Festival 2011
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2008 Venice Film Festival 2008
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1980 Venice Film Festival 1980
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1991 Berlin International Film Festival 1991
Best Director
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1994 Berlin International Film Festival 1994
Golden Berlin Bear
Nominee
