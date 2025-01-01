Menu
Kinoafisha
Persons
Jonathan Demme
Academy Awards, USA 1992
Best Achievement in Directing
Winner
Golden Globes, USA 1992
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 1992
Best Film
Nominee
Best Direction
Nominee
Venice Film Festival 2015
Persol Tribute Visionary Talent Award
Winner
Venice Film Festival 2007
EIUC Award
Winner
Parallel Sections
Winner
Biografilm Award
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2011
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2008
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1980
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1991
Best Director
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1994
Golden Berlin Bear
Nominee
