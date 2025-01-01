Menu
Kinoafisha Persons Georgiy Daneliya Awards

Awards and nominations of Georgiy Daneliya

Cannes Film Festival 1974 Cannes Film Festival 1974
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1964 Cannes Film Festival 1964
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1979 Venice Film Festival 1979
Best Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2000 Sochi Open Russian Film Festival 2000
Prize of the Festival's Presidential Council
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1996 Sochi Open Russian Film Festival 1996
Special Prize of the Jury
Winner
Full-Length Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1980 Berlin International Film Festival 1980
Forum of New Cinema
Winner
Moscow International Film Festival 1977 Moscow International Film Festival 1977
Golden Prize
Winner
