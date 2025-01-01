Menu
Georgiy Daneliya
Awards and nominations of Georgiy Daneliya
Awards and nominations of Georgiy Daneliya
Cannes Film Festival 1974
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1964
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1979
Best Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2000
Prize of the Festival's Presidential Council
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1996
Special Prize of the Jury
Winner
Full-Length Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1980
Forum of New Cinema
Winner
Moscow International Film Festival 1977
Golden Prize
Winner
