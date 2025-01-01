Menu
Brian De Palma
Awards
Awards and nominations of Brian De Palma
Brian De Palma
Awards
Awards and nominations of Brian De Palma
Venice Film Festival 2015
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Winner
Venice Film Festival 2007
Best Director
Winner
Future Film Festival Digital Award
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2012
Golden Lion
Nominee
Queer Lion
Nominee
Venice Film Festival 2006
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1992
Golden Lion
Nominee
Razzie Awards 2001
Worst Director
Nominee
Razzie Awards 1991
Worst Picture
Nominee
Worst Director
Nominee
Razzie Awards 1985
Worst Director
Nominee
Razzie Awards 1984
Worst Director
Nominee
Razzie Awards 1981
Worst Director
Nominee
Berlin International Film Festival 1969
Silver Berlin Bear
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1970
Golden Berlin Bear
Nominee
