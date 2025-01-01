Menu
Awards and nominations of Hal Ashby
Hal Ashby
Awards and nominations of Hal Ashby
Academy Awards, USA 1968
Best Achievement in Film Editing
Winner
Academy Awards, USA 1979
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1967
Best Achievement in Film Editing
Nominee
Cannes Film Festival 1980
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1978
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1977
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1974
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 1980
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1979
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1977
Best Director
Nominee
