Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Sam Mendes
Awards
Awards and nominations of Sam Mendes
Sam Mendes
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Sam Mendes
Academy Awards, USA 2000
Best Achievement in Directing
Winner
Academy Awards, USA 2020
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 2020
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 2000
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 2009
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 2020
Best Film
Winner
Best Film
Winner
Outstanding British Film of the Year
Winner
Outstanding British Film of the Year
Winner
Best Director
Winner
BAFTA Awards 2013
Alexander Korda Award for Best British Film
Winner
Alexander Korda Award for Best British Film
Winner
Single Drama
Nominee
Single Drama
Nominee
BAFTA Awards 2023
Outstanding British Film of the Year
Nominee
BAFTA Awards 2017
Mini-Series
Nominee
BAFTA Awards 2000
David Lean Award for Direction
Nominee
Venice Film Festival 2002
Golden Lion
Nominee
Toronto International Film Festival 2022
TIFF Ebert Director Award
Winner
Toronto International Film Festival 1999
People's Choice Award
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree